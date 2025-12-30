TALENT ZONE – Cucinando la specialità di casa con la rana di Irene Burato
In questa puntata di Talent Zone, incontriamo Irene Burato, giovane nuotatrice nata nel 2007, che condivide la sua esperienza di stagione ricca di impegno e crescita. Attraverso il suo racconto, scopriamo come la passione per il nuoto e la dedizione quotidiana siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Un’occasione per conoscere meglio il percorso di una atleta emergente e il valore del confronto costante.
Irene è una nuotatrice classe 2007 che racconta a Talent Zone una stagione fatta di confronto, lavoro e crescita. Nell’intervista ripercorre le principali competizioni affrontate, soffermandosi sulla forte concorrenza nella rana a livello nazionale e su un’estate complessa, segnata da diversi quarti posti che hanno richiesto capacità di reazione e maturità. Il percorso prosegue con l’esperienza agli Europei junior in vasca corta, momento di confronto internazionale che ha contribuito ad alzare il livello di consapevolezza e di preparazione. Dal racconto emergono anche le dinamiche di allenamento, il rapporto con l’allenatore e l’importanza dell’intensità e della responsabilità personale nel lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: TALENT ZONE – La pallavolo fa diventare grandi con Ludovica Tosini
Leggi anche: TALENT ZONE – Doppio oro e un sogno che continua: la storia di Gabriele Lorenzo
TALENT ZONE – Cucinando la specialità di casa con la rana di Irene Burato
Margherita Castellani ospite di Talent Zone: "Guardo più al mio tempo che alle avversarie. I 400 metri non mi dispiacciono" - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.