In questa puntata di Talent Zone, incontriamo Irene Burato, giovane nuotatrice nata nel 2007, che condivide la sua esperienza di stagione ricca di impegno e crescita. Attraverso il suo racconto, scopriamo come la passione per il nuoto e la dedizione quotidiana siano fondamentali per raggiungere i propri obiettivi. Un’occasione per conoscere meglio il percorso di una atleta emergente e il valore del confronto costante.

Irene è una nuotatrice classe 2007 che racconta a Talent Zone una stagione fatta di confronto, lavoro e crescita. Nell’intervista ripercorre le principali competizioni affrontate, soffermandosi sulla forte concorrenza nella rana a livello nazionale e su un’estate complessa, segnata da diversi quarti posti che hanno richiesto capacità di reazione e maturità. Il percorso prosegue con l’esperienza agli Europei junior in vasca corta, momento di confronto internazionale che ha contribuito ad alzare il livello di consapevolezza e di preparazione. Dal racconto emergono anche le dinamiche di allenamento, il rapporto con l’allenatore e l’importanza dell’intensità e della responsabilità personale nel lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

TALENT ZONE – Cucinando la specialità di casa con la rana di Irene Burato

