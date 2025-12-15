Francesco Loragno, giovane atleta paralimpico di Bari, ha scoperto la passione per lo sport solo cinque anni fa. Con determinazione e vitalità, ha raggiunto importanti traguardi, tra cui il bronzo ai Mondiali di Nuova Delhi nei 200m T64. La sua storia è un esempio di perseveranza e talento, che lo proietta tra i protagonisti emergenti della nazionale italiana.

© Oasport.it - TALENT ZONE – Perseverante e Frizzante: come Francesco Loragno ha imparato a correre

Francesco Loragno è un 23enne di Bari, da sempre sportivo, da soli cinque anni atleta paralimpico. Ha vinto ai Mondiali di Nuova Delhi dello scorso Settembre il bronzo nei 200m T64 e si prospetta come uno dei talenti più grandi della nazionale azzurra. Ai nostri microfoni Francesco ha raccontato di come si è avvicinato all’atletica, e di come già fosse dentro di lui. Ci ha anche spiegato come sia affascinante ma complesso il mondo delle protesi, di come ha vissuto e ha reagito ad un anno rollercoaster come il 2024, e come la musica, il calcio e la moda facciano parte della sua vita da sportivo e non. Oasport.it

