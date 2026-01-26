La coperta di Ruth va in scena al Teatro Massimo sul palco il talento della disabilità

Lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Massimo di Palermo ospiterà “La coperta di Ruth”, un’opera scritta e diretta da Giovanna Allotta con la compagnia Il Tesoro Ritrovato. Lo spettacolo, che si svolge nel prestigioso teatro palermitano, mette in evidenza il talento e le capacità della disabilità, offrendo una riflessione sulla diversità attraverso un racconto teatrale che unisce momento di memoria e arte.

Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:30 nel prestigioso Teatro Massimo di Palermo, uno dei più grandi d'Europa, simbolo monumentale della città, andrà in scena l’opera “La coperta di Ruth”, scritta e diretta dalla regista Giovanna Allotta, con la compagnia teatrale Il Tesoro Ritrovato, in ricordo delle vittime del nazismo. L’evento, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, sarà presentato dalla giornalista Anna Cane. In scena il dramma della Shoah con forti emozioni e profonde riflessioni legate al tema della discriminazione razziale e della sofferenza umana. La storia è ambientata nel periodo dell’antisemitismo e descrive l’animo umano di chi, prigioniero e vittima del nazismo, ha vissuto tra la vita e la morte parte della sua esistenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

