Tajani | Usanessuna guerra commerciale

18.25 "Il clima è piuttosto positivo. Durante la riunione del G7 è emerso chiaramente l'interesse Usa a non far peggiorare la situazione.Siamo favorevoli al dialogo e siamo impegnati a far sì che gli Stati Uniti rispettino l'accordo che era in vigore".Così il vicepremier Tajani da Bruxelles dopo il G7 sul commercio, evidenziando "che con Washington è stata avviata una fase di dialogo costruttivo". E Tajani ha aggiunto: "Quindi nessuna guerra commerciale,nessun atteggiamento aggressivo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dazi, Tajani: “No alla guerra commerciale, Ue unita per difendere l’export”Il ministro Tajani ha dichiarato che i dazi sono la causa di tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti.

Dopo i nuovi dazi di Trump l'Italia punta sulla trattativa: nessuna guerra commercialeIl ministro delle Imprese, Adolfo Urso, spiega che l’Italia sceglie la trattativa invece di rispondere con misure unilaterali, dopo l’annuncio dei nuovi dazi da parte di Donald Trump.

Tajani, 'clima positivo con Usa, possibile stessi dazi su nuova base'Il clima è piuttosto positivo, durante la riunione del G7 è emerso chiaramente l'interesse americano a non far peggiorare la situazione. Noi siamo favorevoli al dialogo e siamo impegnati a far sì che ... ansa.it

Board of Peace per Gaza, Tajani alla Camera: L'Italia non può stare ai margini. Nessuna alternativa al piano di pace UsaSi è concluso alla Camera l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani a propostito della presenza dell'Italia come osservatore nel Board of Peace di Trump per Gaza. Mentre è in corso la ... tg.la7.it

Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione» Il ministro: «Nessuna alternativa credibile al piano di pace degli Usa per Gaza» Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook