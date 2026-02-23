Tajani presiede la task force sui dazi | Italia impegnata a garantire la stabilità dei rapporti commerciali

Antonio Tajani ha guidato una riunione della Task Force dazi per discutere le recenti tensioni commerciali. La riunione ha coinvolto rappresentanti di imprese e associazioni di categoria, che hanno espresso preoccupazioni sulla possibile ripresa delle tariffe. Tajani ha ascoltato le richieste e ha condiviso aggiornamenti sui prossimi passi del governo. La discussione si è concentrata sulle misure per tutelare le esportazioni italiane in un contesto di incertezza.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha presieduto una riunione della Task Force dazi della Farnesina, per aggiornare tempestivamente associazioni di categoria e imprese italiane sugli ultimi sviluppi di politica commerciale. Al centro dell'incontro le implicazioni della recente sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi adottati dall'Amministrazione Trump. Sentenza – ha ricordato il titolare della Farnesina – che ha stabilito l'illegittimità dei dazi "reciproci" adottati sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), lasciando in vigore quelli (su acciaio e alluminio, nonché sull'automotive e il legname) con diversa base giuridica.