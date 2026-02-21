Export Italia | allerta dazi USA Tajani schiera task force

La decisione della Corte Suprema statunitense sui dazi ha provocato preoccupazione tra le imprese italiane. La misura, che aumenta i costi per le esportazioni, colpisce settori come quello dell’industria alimentare e del tessile. Il governo italiano ha annunciato l’istituzione di una task force per supportare le aziende e monitorare la situazione. Le aziende si preparano a rispondere alle nuove sfide commerciali che si prospettano.

Il governo italiano si prepara ad affrontare una fase di forte incertezza economica a seguito della recente decisione della Corte Suprema statunitense sui dazi e dei nuovi annunci del presidente Donald Trump. Per rispondere a questa sfida, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una task force del "Sistema Italia" per raccogliere informazioni e sostenere le imprese esportatrici, con un particolare sulla diversificazione dei mercati e il rafforzamento degli accordi commerciali internazionali. La convocazione della task force, prevista per lunedì in videoconferenza, rappresenta una risposta diretta alla crescente instabilità che minaccia l'export italiano.