tajani governo candida martina alla guida della fao

Tajani ha annunciato che il governo italiano ha scelto di sostenere Maurizio Martina come candidato alla guida della Fao, motivando la scelta con la sua esperienza nel settore agricolo. Durante una conferenza stampa a Bruxelles, il vicepremier ha sottolineato l’importanza di questa candidatura per rafforzare la rappresentanza italiana a livello internazionale. L’attenzione si concentra ora sulla reazione delle altre nazioni e sul possibile impatto nel settore agricolo globale.

Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles. “Oggi al Consiglio Agrifish presenteremo la sua candidatura, ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l’Italia” in questi anni alla Fao, ha evidenziato Lollobrigida. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

