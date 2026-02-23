L’Italia candida Martina alla guida della Fao

Il governo italiano ha deciso di sostenere la candidatura di Maurizio Martina per assumere la guida della Fao, l’organizzazione internazionale con sede a Roma dedicata alla sicurezza alimentare e all’agricoltura. La scelta mira a rafforzare il ruolo dell’Italia nel panorama globale, puntando su un candidato con esperienza nel settore agricolo e alimentare. La decisione si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento diplomatico e internazionale del paese. La candidatura verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che dal 1951 ha peraltro sede a Roma. Lo hanno annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani e quello dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles: «Presenteremo la candidatura oggi al Consiglio Agrifish. Ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell'Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l'Italia».