Fao l’Italia candida Martina al vertice Lollobrigida | La proposta al Consiglio Agrifish

Il governo italiano ha scelto di candidare Maurizio Martina alla presidenza della Fao per rafforzare la presenza europea nel settore agricolo. La decisione deriva dalla volontà di portare in quella posizione un professionista con esperienza nel settore, capace di affrontare le sfide globali dell’alimentazione e della sostenibilità. Durante un incontro con i media, il ministro Lollobrigida ha spiegato che la proposta viene presentata al Consiglio Agrifish. La candidatura sarà discussa nelle prossime settimane.

“Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao”. Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa congiunto a Bruxelles. “Oggi al Consiglio Agrifish presenteremo la sua candidatura, ci saranno probabilmente altre candidature europee, noi chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni, altrettanto autorevoli di altri esponenti a livello mondiale, ma crediamo che Martina abbia ben rappresentato l’Italia” in questi anni alla Fao, ha evidenziato Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Leggi anche: Pesca, Lollobrigida: "Proposta Ue inaccettabile, la modificheremo in Agrifish dicembre"

Al Consiglio d'Europa una proposta per rendere il modello Albania conforme al diritto internazionaleIl Consiglio d'Europa propone un nuovo modello di accordo per allineare le pratiche di gestione migratoria dell'Albania al diritto internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Roma si candida per avere l'Agenzia Ue delle Dogane: business da 27 miliardi; Roma si candida ad ospitare la sede dell'Agenzia Ue delle Dogane all'Eur; ADM: Roma si candida come sede dell’Autorità Doganale UE (EUCA); Roma si candida per Agenzia Dogane Ue.

Tajani e Lollobrigida, 'l'Italia candida Martina alla guida della Fao'(ANSA) - BRUXELLES, 23 FEB - Il governo italiano ha deciso di candidare Maurizio Martina alla guida della Fao. Lo hanno annunciato il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell'Agricoltura, Franc ... msn.com

Due istituti italiani designati dalla Fao per la riduzione degli antimicrobiciL'eccellenza della sanità veterinaria italiana al servizio della salute pubblica globale: l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (Izsve) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della ... ansa.it

|Il Ministro @SocialMasaf @FrancescoLollo1 partecipa al consiglio #AGRIFISH. In agenda: Programma di lavoro della Presidenza Agricoltura biologica Strategia per la bioeconomia Punto "varie" sul settore lattiero-caseario Più info x.com