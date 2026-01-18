Ha inaugurato il nuovo store dedicato a creatività e capi originali al taglio del nastro 200 gadget

Sabato 17 gennaio, in via Ravegnana 194 a Forlì, è stato inaugurato il nuovo

Sabato (17 gennaio), in via Ravegnana 194 a Forlì, ha inaugurato "Pop Factory store", uno spazio all’insegna della creatività dove si potranno trovare capi originali, lampade, accessori e pezzi unici, alcuni anche dipinti a mano. Al taglio del nastro presenti un’ottantina di persone in compagnia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il ponte che cambia Lucca: inaugurato l’attraversamento sul Serchio, spettacolo al taglio del nastro

Oggi a Lucca è stato inaugurato il nuovo ponte sul Serchio, un’opera dal valore di 27 milioni di euro. L’infrastruttura mira a migliorare la viabilità e a facilitare gli spostamenti all’interno della città, rappresentando un intervento importante per l’assetto urbano. La cerimonia ha segnato un passo significativo nel processo di sviluppo e modernizzazione del territorio lucchese.

Roma avrà il suo primo centro pubblico dedicato alla fotografia: taglio del nastro a fine gennaio

A Roma, a fine gennaio, si terrà l’inaugurazione del primo centro pubblico dedicato alla fotografia. Presentato in Campidoglio, questo spazio fa parte del progetto di recupero e rigenerazione urbana dell’ex Mattatoio di Testaccio, che mira a trasformarlo nella “Città delle Arti”. Un nuovo punto di riferimento per appassionati e professionisti, pensato per valorizzare e promuovere la cultura fotografica nella capitale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

IRSINA: INAUGURATO IL NUOVO REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE Un intervento strategico che ha portato alla realizzazione di un centro cottura moderno e di una mensa scolastica al servizio degli alunni e dell’intera comunità educativa - facebook.com facebook