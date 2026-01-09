Salerno Servizi essenziali a rischio all’Asl la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori | No ai tagli sì al confronto

La Fisascat Cisl di Salerno ha annunciato uno sciopero per lunedì 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato delle strutture dell’Asl. La mobilitazione nasce in risposta ai potenziali tagli ai servizi essenziali, con l’obiettivo di aprire un confronto aperto e costruttivo tra le parti. La situazione richiede attenzione e dialogo per garantire la continuità dei servizi e i diritti dei lavoratori.

La Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. La mobilitazione nasce dalla crescente preoccupazione per il futuro occupazionale e retributivo dei lavoratori, messo seriamente a rischio dalle incertezze legate alla gestione degli appalti e dalle condizioni economiche previste dalla nuova procedura di gara della Soresa A spiegare le ragioni della protesta sono i segretari della Fisascat Cisl di Salerno, Pietro Contemi e Teresa Iannaco, che sottolineano il valore strategico di questi servizi per il funzionamento del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno Servizi essenziali a rischio all’Asl , la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto” Leggi anche: Servizi essenziali a rischio all’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto” Leggi anche: Appalto Asl Salerno, rischio tagli: annunciata la mobilitazione dei lavoratori al fianco dei sindacalisti della Fisascat Cisl provinciale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Appalto Servizi di Igiene all'Asl, Cafaro (Ugl): Errori di valutazione mettono a rischio centinaia di lavoratori; MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “RITARDO APPROVAZIONE BILANCIO REGIONALE, A RISCHIO SERVIZI ESSENZIALI”; Autostrade, via ai rincari. Napoli - Pompei - Salerno, +1,925%. Allarme del Codacons; Sicurezza a rischio e spogliatoi inadeguati all'ospedale Ruggi: la denuncia di Polichetti (Udc). Asl, servizi essenziali a rischio, Cisl si mobilita - La Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le ... gazzettadisalerno.it

Servizi essenziali a rischio Asl Salerno, lunedì 12 sciopero personale pulizia e ausiliariato - StampaLa Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. salernonotizie.it

Sanità, allarme appalti all’Asl Salerno: “A rischio centinaia di posti di lavoro”, la denuncia dell’Ugl - Secondo il sindacato di categoria, il nuovo appalto contiene gravi errori di valutazione sui servizi realmente svolti ogni giorno dai lavoratori ... infocilento.it

Conferenza dei servizi a Salerno sulle Fonderie Pisano di Fratte. L’azienda si impegna a ridurre le emissioni del 50 per cento; il Comitato chiede la delocalizzazione. Domenica assemblea a Luogosano. #fonderia #pisano #conferenzaservizi #salerno #comita - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.