Salerno Servizi essenziali a rischio all’Asl la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori | No ai tagli sì al confronto

La Fisascat Cisl di Salerno ha annunciato uno sciopero per lunedì 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato delle strutture dell’Asl. La mobilitazione nasce in risposta ai potenziali tagli ai servizi essenziali, con l’obiettivo di aprire un confronto aperto e costruttivo tra le parti. La situazione richiede attenzione e dialogo per garantire la continuità dei servizi e i diritti dei lavoratori.

La Fisascat Cisl di Salerno annuncia per  lunedì 12 gennaio, alle 9,  uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. La mobilitazione nasce dalla crescente preoccupazione per il futuro occupazionale e retributivo dei lavoratori, messo seriamente a rischio dalle incertezze legate alla gestione degli appalti e dalle condizioni economiche previste dalla nuova procedura di gara della Soresa A spiegare le ragioni della protesta sono i segretari della Fisascat Cisl di Salerno, Pietro Contemi e Teresa Iannaco, che sottolineano il valore strategico di questi servizi per il funzionamento del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Zon.it

