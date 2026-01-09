La Fisascat Cisl Salerno ha annunciato uno sciopero per il 12 gennaio alle 9, coinvolgendo il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato presso le strutture dell’Asl di Salerno. La protesta nasce dalla preoccupazione per i possibili tagli ai servizi essenziali, chiedendo un confronto per garantire la continuità e la qualità delle prestazioni. La mobilitazione mira a tutelare i diritti dei lavoratori e l’efficienza delle strutture sanitarie.

Tempo di lettura: 2 minuti La Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. La mobilitazione nasce dalla crescente preoccupazione per il futuro occupazionale e retributivo dei lavoratori, messo seriamente a rischio dalle incertezze legate alla gestione degli appalti e dalle condizioni economiche previste dalla nuova procedura di gara della Soresa A spiegare le ragioni della protesta sono i segretari della Fisascat Cisl di Salerno, Pietro Contemi e Teresa Iannaco, che sottolineano il valore strategico di questi servizi per il funzionamento del sistema sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Servizi essenziali a rischio all’Asl Salerno, la Fisascat Cisl provinciale mobilita i lavoratori: “No ai tagli, sì al confronto”

