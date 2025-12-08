L’ennesimo evento internazionale per andare a completare un 2025 davvero intenso. Il mondo del taekwondo è pronto a misurarsi negli Europei Under 21, che si terranno a Pristina dall’11 al 14 dicembre prossimi. Sui tatami kosovari, ci sarà anche l’Italia che per l’occasione continentale di categoria ha scelto di presentarsi con tantissimi elementi pronti a combattere e ad andare a caccia di titoli e medaglie. Sono ben 27 i convocati dallo staff tecnico italiano: 12 ragazze 15 ragazzi. Fra loro spiccano anche elementi che si sono già misurati fra i seniores, con alcuni che sono stati protagonisti anche ai Mondiali 2025 di Wuxi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, i convocati dell’Italia per gli Europei U21: azzurri in massa a Pristina