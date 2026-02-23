Tacito in versione speciale | il treno che omaggia Italia’s Got Talent

Il treno Tacito ha ricevuto una livrea speciale per celebrare Italia’s Got Talent, attirando l’attenzione dei pendolari a Terni. La decorazione, che raffigura simboli dello show, è stata applicata per un evento particolare e ha suscitato curiosità tra i viaggiatori. L’iniziativa ha puntato a coinvolgere il pubblico e a promuovere la trasmissione, dando un tocco di colore alle rotaie. La presenza del treno decorato ha creato un effetto visivo insolito lungo la tratta.