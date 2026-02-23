Tacito in versione speciale | il treno che omaggia Italia’s Got Talent
Il treno Tacito ha ricevuto una livrea speciale per celebrare Italia’s Got Talent, attirando l’attenzione dei pendolari a Terni. La decorazione, che raffigura simboli dello show, è stata applicata per un evento particolare e ha suscitato curiosità tra i viaggiatori. L’iniziativa ha puntato a coinvolgere il pubblico e a promuovere la trasmissione, dando un tocco di colore alle rotaie. La presenza del treno decorato ha creato un effetto visivo insolito lungo la tratta.
A Terni, l'Intercity 599, noto come Tacito, ha fatto il suo ingresso con una livrea speciale in omaggio a Italia's Got Talent. Il treno, che collega Milano a Terni, ha attirato l'attenzione nella serata di sabato 21 febbraio, offrendo un collegamento storico che risale al 1998. Un omaggio su rotaia a Italia's Got Talent. Il treno Intercity 599, soprannominato Tacito, ha fatto il suo ingresso a Terni con una livrea speciale che omaggia Italia's Got Talent. La carrozza numero tre del convoglio, completamente rinnovata, sfoggia una pubblicità dedicata al noto talent show, giunto alla sua quattordicesima edizione.
