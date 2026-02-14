Lara Croft ringrazia l’Italia | Elda Olivieri omaggia i fan con un evento speciale nel 2026

Elda Olivieri, nota per aver dato voce a Lara Croft, ringrazia l’Italia per il supporto costante. La motivazione è legata alla passione dei fan italiani, che hanno seguito con entusiasmo ogni suo progetto. Per celebrare questa vicinanza, Olivieri organizza un evento speciale nel 2026, con incontri e sessioni di autografi. La scelta di coinvolgere direttamente i fan deriva dal desiderio di rafforzare il legame tra la voce e il pubblico italiano.

Un Omaggio dalla Voce di Lara Croft: Elda Olivieri Sorprende i Fan Italiani. Un gesto inaspettato e carico di significato per la community italiana di Tomb Raider. Elda Olivieri, la storica voce italiana di Lara Croft, ha deciso di ringraziare i fan con una sorpresa speciale che sarà svelata il 14 febbraio 2026. L'iniziativa, frutto della collaborazione con il sito @tombraider.it, mira a celebrare il legame profondo tra il personaggio iconico e i suoi sostenitori nella penisola. Il Ruolo di @tombraider.it e l'Importanza della Community. @tombraider.it, fondata e gestita da Alessia Specchio, rappresenta da anni un punto di riferimento per gli appassionati italiani di Tomb Raider.