WWE omaggia Torino con un logo speciale per l' evento storico in Italia

La WWE ha scelto Torino per celebrare un evento storico in Italia, creando un logo speciale che rappresenta questa tappa importante. La decisione nasce dalla forte presenza di fan e dalla crescente popolarità dello sport nel paese. Il logo, visibile in città e sui social, vuole rendere omaggio alla passione degli spettatori italiani. Lo spettacolo Clash in Italy sta per arrivare, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi da tutta la regione.

Un salto di rilievo caratterizza l'espansione internazionale della WWE in Italia, delineando un volto ufficiale per lo spettacolo più atteso: Clash in Italy. L'evento segna il primo Premium Live Event ospitato sul suolo tricolore ed è previsto per il 31 maggio presso l'Inalpi Arena. Il progetto combina l'estetica globale della federazione con un'identità locale capace di valorizzare il territorio ospitante, offrendo un'esperienza che guarda oltre i confini nazionali. L'annuncio accompagna anche una tournée che toccherà cinque date tra Torino, Bologna, Roma e Firenze, alimentando l'entusiasmo di una platea internazionale e di appassionati italiani.