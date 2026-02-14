Walter Zenga ha elogiato Luciano Spalletti, sottolineando come l’allenatore toscano abbia tra i suoi uomini alcuni dei giocatori più forti del campionato. Zenga ha commentato la presenza di tanti talenti nell’organico di Spalletti, aggiungendo che lui stesso si distingue tra i migliori. Il tecnico ha anche espresso un apprezzamento particolare per un portiere: Di Gregorio, che gli sembra molto promettente per un motivo specifico.

Zenga esalta Spalletti: «Ha tanti top player ma lui di sicuro è uno di loro». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista del Derby d’Italia. L’ex portiere Zenga ha parlato così in vista del derby d’Italia in programma questa sera a San Siro. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO IL PRIMO DERBY D’ITALIA – « Ricordo ancora il primo, in Coppa Italia, 11 giugno 1983. Parai un rigore a Paolo Rossi. Perdemmo 2-1, ma chiudete gli occhi e immaginate di parare un rigore con la squadra della vita a 23 anni. Io l’ho fatto ». UN RAGAZZINO – « Ero un ragazzino, mi ritrovai di fronte mostri sacri come Boniek, Scirea, Cabrini, Gentile, Platini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zenga esalta Spalletti: «Ha tanti top player ma lui di sicuro è uno di loro. Di Gregorio? Mi piace soprattutto per un motivo»

Il centrocampista del Sassuolo Frattesi continua ad essere al centro dell’attenzione di mercato, con la Juventus interessata al suo profilo.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Pagina 0 | Spalletti l’ha sistemata, L’ambizione è quella, una dolce condanna: la Juve su SkyLa Juve doveva vincere e lo ha fatto. I bianconeri a Pisa hanno centrato il quarto successo di fila tra Champions League e Serie A e al momento sono nei primi quattro posti, in attesa della Roma. Il ... tuttosport.com

Pagina 3 | Spalletti l’ha sistemata, L’ambizione è quella, una dolce condanna: la Juve su SkyL'ex Juve Padovano ha applaudito l'allenatore bianconero: Una cosa è certa: la mia impressione è che Spalletti abbia sistemato quello che c'era da sistemare, sia sul campo a livello tattico che nella ... tuttosport.com

Tra Buffon e Zenga chi vince la sfida Buffon Zenga #fblifestyle facebook