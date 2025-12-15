© Ilnapolista.it - Amorim: «Sarei molto contento se Mainoo mi chiedesse di andare via in prestito»

Nicolò Schira ha parlato della volontà del Napoli di prendere Kobbie Mainoo in prestito dallo United a gennaio. Casualmente, ma non troppo, proprio di questo ha parlato l’allenatore del Manchester in conferenza Amorim: «Sarei molto contento se Maino mi chiedesse di andare via in prestito» Il Guardian riferisce che £l’allenatore si direbbe “molto contento” se Kobbie Mainoo decidesse di parlargli di un trasferimento in prestito dal Manchester United. Amorim non ha fatto partire titolare Mainoo in nessuna delle 15 partite di Premier League dello United, l’unica volta è stata nella sconfitta della Carabao Cup a Grimsby. Ilnapolista.it

