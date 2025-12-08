Tacconi sicuro | Di Gregorio lo vedo molto intimorito sicuramente non è tranquillo Il motivo potrebbe essere questo

In questo articolo, si analizza lo stato emotivo di Di Gregorio, che sembra visibilmente intimorito e insicuro durante le recenti sessioni di allenamento. Le osservazioni di Tacconi suggeriscono un motivo preciso dietro questa tensione, offrendo uno sguardo approfondito sulla situazione attuale del portiere.

. Le parole dell’ex portiere. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato a Rai Radio 1 a Radio Anch’io Sport. PROBLEMA PORTIERE PER LA JUVE? – « Di Gregorio lo vedo molto intimorito. Non so se è l’effetto dello stadio della Juve oppure la maglia bianconera un po’ pesante. Lo vedo un po’ impaurito. Sicuramente non è tranquillo, dovrà essere aiutato dai suoi compagni ». COME E’ CAMBIATO IL RUOLO DEL PORTIERE – « Oggi il portiere deve essere molto propositivo. È cambiato l’atteggiamento del portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com