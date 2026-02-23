Il team di ricercatori dell’Istituto di Cristallografia di Catania ha contribuito alla parte chimica e biofisica della ricerca. A Dossier spiegano dell'innovativa strategia terapeutica che punta a rafforzare il sistema immunitario cerebrale. I test preclinici hanno mostrato una significativa riduzione delle placche e un miglioramento delle funzioni cognitive L'attuale scenario epidemiologico della provincia di Catania, che conta oltre 15 mila pazienti affetti da Alzheimer, riflette un’emergenza che interessa tutta la Sicilia ed è legata a un indice di vecchiaia superiore alla media nazionale con oltre 55 casi ogni mille residenti over 65. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Alzheimer, nuova molecola riattiva le difese del cervello: cosa cambia nella ricercaUna nuova molecola, chiamata Sulfavant A, ha dimostrato di riattivare le difese del cervello in studi sui modelli preclinici di Alzheimer, grazie alla sua capacità di ridurre l’accumulo di proteine amiloidi e di migliorare le funzioni cognitive.

Napoli, dal Cnr una “molecola smart” contro l’AlzheimerA Napoli, i ricercatori del Cnr hanno sviluppato una molecola “smart” che potrebbe aiutare a combattere l’Alzheimer.

Prevenzione Alzheimer - Le 5 Strategie Scientifiche per Proteggere il Cervello

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Svolta nella ricerca contro l'Alzheimer: la molecola smart che rafforza le difese naturali del cervello; SLA, dopo la scomparsa di Eric Dane quali sono le nuove armi che stanno cambiando il futuro delle cure; Dispositivi medici a prova di batteri: dalla natura una strategia fisica contro le infezioni; Sanzioni UE, svolta nel 231: cambiano le regole per le imprese.

Intelligenza artificiale e nuovi vacciniUn nuovo studio pubblicato su Science Translational Medicine segna un punto di svolta nella ricerca sui vaccini contro il vaiolo delle scimmie. La novità più significativa riguarda l’uso ... lanazione.it

Svolta nello studio del pangenoma delle bananeIl risultato potrebbe aprire la strada allo sviluppo imminente di nuove varietà. Il progetto del gruppo di ricerca KeyGene è supportato anche da Chiquita ... myfruit.it

Una svolta storica per gli animali, l'ambiente e la ricerca! L’Unione Europea dice basta ai test sugli animali per i detergenti per la casa: dal 2029 solo metodi scientifici alternativi, finalmente sicuri, etici e affidabili. Un passo avanti fondamentale, anche se la stra - facebook.com facebook

Una svolta storica per gli animali, l’ambiente e la ricerca! #UE dice stop ai test sugli animali per i detergenti per la casa: dal 2029 solo metodi alternativi, sicuri, etici e affidabili. Un passo avanti fondamentale verso una scienza senza sfruttamento lav.it/news/st x.com