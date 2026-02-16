Alzheimer nuova molecola riattiva le difese del cervello | cosa cambia nella ricerca

Una nuova molecola, chiamata Sulfavant A, ha dimostrato di riattivare le difese del cervello in studi sui modelli preclinici di Alzheimer, grazie alla sua capacità di ridurre l’accumulo di proteine amiloidi e di migliorare le funzioni cognitive. Questo risultato apre nuove prospettive per la ricerca, soprattutto perché la sostanza sembra agire direttamente sui meccanismi di difesa naturale del cervello. Durante le sperimentazioni, i ricercatori hanno osservato un incremento significativo delle risposte immunitarie locali, che potrebbe rafforzare la resistenza alle malattie neurodegenerative.

Nei modelli preclinici di Alzheimer, la nuova molecola Sulfavant A ha potenziato le difese naturali del cervello, ridotto l'accumulo amiloide e migliorato le funzioni cognitive.