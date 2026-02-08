Napoli dal Cnr una molecola smart contro l’Alzheimer

A Napoli, i ricercatori del Cnr hanno sviluppato una molecola “smart” che potrebbe aiutare a combattere l’Alzheimer. La strategia mira a rafforzare le difese naturali del cervello, offrendo una nuova speranza per chi lotta contro questa malattia. Gli scienziati sono al lavoro per testare questa piccola molecola e capire se potrà diventare un’arma efficace contro il deterioramento cognitivo.

Una nuova strategia nella lotta alla malattia di Alzheimer punta a rafforzare le difese naturali del cervello attraverso una piccola molecola "smart". È quanto emerge da uno studio coordinato dall' Istituto di chimica biomolecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pozzuoli (Cnr-Icb), pubblicato sul Journal of Neuroinflammation. La ricerca, condotta in collaborazione con il dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, l' Università Campus Bio-Medico di Roma e l' Irccs Fondazione Santa Lucia, descrive lo sviluppo di Sulfavant A, un composto di sintesi brevettato dal Cnr.

