Meteo tra Natale e Capodanno possibile svolta fredda | anticiclone nordico cambia lo scenario

Tra Natale e Capodanno, il meteo potrebbe subire una svolta significativa: un anticiclone nordico potrebbe invertire lo scenario, riducendo le influenze atlantiche miti e favorendo blocchi anticiclonici. Questa possibile evoluzione porterebbe a un ritorno a condizioni invernali diffuse, con temperature più rigide e un clima più freddo su gran parte dell’Italia, in particolare a Roma.

I modelli indicano un possibile ribaltamento della circolazione europea: meno correnti atlantiche miti, più blocchi anticiclonici e un ritorno a condizioni invernali diffuse. Le proiezioni a lungo termine dei principali modelli meteorologici delineano un possibile cambio di passo nella circolazione atmosferica europea tra Natale e Capodanno. Dopo una prima parte d'inverno dominata da correnti occidentali atlantiche, responsabili di temperature sopra la media, l'evoluzione sinottica potrebbe imboccare una strada diversa, ancora non definitiva ma sempre più supportata dalle ultime simulazioni.

