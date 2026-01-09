Koopmeiners al Galatasaray? Lo scenario a sorpresa | questa l’offerta del club turco La risposta della Juventus

Il trasferimento di Koopmeiners al Galatasaray sembra essere in fase di valutazione. Il club turco ha presentato un’offerta di 25 milioni di euro per il centrocampista, considerata insufficiente dalla Juventus. La società bianconera, infatti, valuta il giocatore come un elemento importante e non intende cederlo a breve. La trattativa resta aperta, con le parti che monitorano le prossime mosse.

Koopmeiners al Galatasaray? Offerti 25 milioni per il jolly arretrato da Spalletti ma la Juventus ritiene la cifra insufficiente per l’addio. Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe riservare colpi di scena clamorosi anche in uscita, andando a toccare pedine che sembravano intoccabili o che si stanno reinventando tatticamente con successo. L’ultima indiscrezione, rilanciata con forza dalla redazione di Sportmediaset, apre uno scenario suggestivo che porta dritto a Istanbul: l’ipotesi di vedere Teun Koopmeiners salutare Torino a gennaio per trasferirsi al Galatasaray non sarebbe del tutto da escludere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

