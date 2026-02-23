Supplenti | da marzo 2026 stipendi più alti ecco come calcolarli

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha portato un aumento degli stipendi dei supplenti a partire da marzo 2026. La modifica riguarda principalmente i supplenti brevi e saltuari, che riceveranno una retribuzione più elevata e arretrati. L’aggiornamento si applica anche alla modalità di calcolo delle nuove retribuzioni. Le scuole devono prepararsi a mettere in atto le nuove procedure di pagamento.

L'aumento degli stipendi dei supplenti: chi ne ha diritto e come si calcola. Da marzo 2026 gli stipendi dei supplenti brevi e saltuari della scuola italiana saranno aggiornati con aumenti e arretrati legati al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca 2022-2024. L'aumento riguarderà docenti e personale ATA che hanno prestato servizio temporaneo, con importi variabili tra 120 e 200 euro lordi mensili per i docenti e tra 80 e 150 euro per il personale Ata, in base alle ore lavorate e all'anzianità di servizio. L'operazione di conguaglio, prevista per marzo, mira a colmare le differenze retributive accumulate negli anni precedenti, garantendo l'allineamento anche ai contratti più brevi.

NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l?una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti breviA febbraio i docenti e il personale Ata riceveranno un pagamento una tantum previsto dal nuovo Ccnl, mentre a marzo partiranno i pagamenti per i supplenti brevi.

Pensioni Marzo 2026 3 Novità in Arrivo più un Nuovo Aumento Ecco Cosa Cambia nel Cedolino!

