Il 4 febbraio gli azionisti di Mps sono chiamati a approvare il nuovo Statuto della banca, un passaggio importante per la governance societaria. La revisione prevede, tra le altre cose, l’adeguamento delle retribuzioni dei manager, con stipendi più elevati rispetto al passato. Questo cambiamento rappresenta un elemento di attenzione nel contesto delle dinamiche interne e della trasparenza della banca senese.

L’appuntamento da cerchiare in rosso è quello del 4 febbraio, quando gli azionisti di Mps dovranno dare il via libera alla nuova versione dello Statuto della banca senese. Modifiche che hanno l’obiettivo di adeguare le regole dell’istituto a quelle delle altre grandi realtà che operano nel settore del credito e che sono quotate. Un passaggio obbligato per un istituto ormai risanato e diventato il terzo gruppo bancario italiano dopo la scalata a Mediobanca, che può contare su una forte patrimonializzazione e un assetto azionario segnato dal calo del Mef e dall’ascesa nel capitale del gruppo Caltagirone (10,26%), di Delfin (17,5%) e dall’ingresso di soci come Banco Bpm-Anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti

Leggi anche: Colf e badanti, arriva il nuovo contratto: stipendi più alti e nuove tutele

Leggi anche: "Stipendi bassi, i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti; Mps invia il nuovo statuto alla Bce, verso il via libera finale; Effetto statuto su Mps, verso un modello Market-Friendly mentre il Ftse Mib infrange i record; Mps: banca più forte, presupposti per aumento dividendi.

Mps: banca più forte, presupposti per aumento dividendi - Una delle proposte più interessanti per chi detiene azioni di Mps è inerente alla riduzione delle riserve sugli utili, "formulata al fine di consentire coerentemente la distribuzione di una maggior ... tg24.sky.it