Mps nuovo statuto | ai manager stipendi più alti
Il 4 febbraio gli azionisti di Mps sono chiamati a approvare il nuovo Statuto della banca, un passaggio importante per la governance societaria. La revisione prevede, tra le altre cose, l’adeguamento delle retribuzioni dei manager, con stipendi più elevati rispetto al passato. Questo cambiamento rappresenta un elemento di attenzione nel contesto delle dinamiche interne e della trasparenza della banca senese.
L’appuntamento da cerchiare in rosso è quello del 4 febbraio, quando gli azionisti di Mps dovranno dare il via libera alla nuova versione dello Statuto della banca senese. Modifiche che hanno l’obiettivo di adeguare le regole dell’istituto a quelle delle altre grandi realtà che operano nel settore del credito e che sono quotate. Un passaggio obbligato per un istituto ormai risanato e diventato il terzo gruppo bancario italiano dopo la scalata a Mediobanca, che può contare su una forte patrimonializzazione e un assetto azionario segnato dal calo del Mef e dall’ascesa nel capitale del gruppo Caltagirone (10,26%), di Delfin (17,5%) e dall’ingresso di soci come Banco Bpm-Anima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Colf e badanti, arriva il nuovo contratto: stipendi più alti e nuove tutele
Leggi anche: "Stipendi bassi, i manager troppo pagati rispetto ai dipendenti"
Mps, nuovo statuto: ai manager stipendi più alti; Mps invia il nuovo statuto alla Bce, verso il via libera finale; Effetto statuto su Mps, verso un modello Market-Friendly mentre il Ftse Mib infrange i record; Mps: banca più forte, presupposti per aumento dividendi.
Mps: banca più forte, presupposti per aumento dividendi - Una delle proposte più interessanti per chi detiene azioni di Mps è inerente alla riduzione delle riserve sugli utili, "formulata al fine di consentire coerentemente la distribuzione di una maggior ... tg24.sky.it
Mps, ecco come sarà il nuovo statuto: lista del cda, più cedole e nuove regole di governance - Dopo l’acquisizione di Piazzetta Cuccia, Siena propone una revisione della governance per allinearsi ai grandi gruppi quotati. milanofinanza.it
Mps aggiorna lo statuto: più dividendi, governance più flessibile e via ai bonus - Un allineamento dello statuto al “nuovo profilo di gruppo” e alla posizione assunta dal Monte dei Paschi di Siena “nel contesto bancario” dopo la conquista di Mediobanca. bluerating.com
#taormina esce dalla Fondazione TaoArte, la Regione resta socio unico e cambia lo statuto ma riassegna a De Luca, come sindaco della città, la presidenza. Oltre una corretta applicazione del D.Lgs. 367/96, il nuovo statuto è una “trappola” politica di Fratelli - facebook.com facebook
Provincia di Oristano: via libera al nuovo Statuto x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.