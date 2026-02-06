A febbraio i docenti e il personale Ata riceveranno un pagamento una tantum previsto dal nuovo Ccnl, mentre a marzo partiranno i pagamenti per i supplenti brevi. La questione degli arretrati e delle nuove misure si fa più concreta, con le date ormai definite e le risposte che si aspettano.

Febbraio e marzo diventano i mesi chiave per l’attuazione economica del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 20222024 del comparto Istruzione e Ricerca. Con la rata ordinaria di febbraio arriverà infatti il pagamento dell’una tantum prevista dal Ccnl, mentre a marzo sarà avviata una specifica lavorazione per il personale con contratti di supplenza breve e saltuaria. Lo ha comunicato NoiPA in merito al completamento delle operazioni di applicazione contrattuale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l?una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti brevi

Approfondimenti su NoiPa Stipendi

Entro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.

A febbraio gli insegnanti riceveranno un pagamento una tantum di 110 euro lordi, mentre gli ATA prenderanno 270 euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su NoiPa Stipendi

Argomenti discussi: Aggiornamento sull’applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca; Stipendi febbraio Docenti e ATA: data degli importi, aumenti, arretrati e novità del mese (Ecco gli aggiornamenti); Liquidazione arretrati CCNL 2022/2024 Istruzione e Ricerca personale scuola: l’ultimo comunicato di NoiPA; NoiPa, cedolino di febbraio 2026: ecco le date e il calendario dei pagamenti.

NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l’una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti breviFebbraio e marzo diventano i mesi chiave per l’attuazione economica del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 2022/2024 del comparto Istruzione ... msn.com

Pagamento aumenti e arretrati stipendi Docenti e ATA, anche per le supplenze brevi: chiarimenti NoiPANoiPA ha fornito nuovi i chiarimenti su aumenti, arretrati e una tantum per Docenti e ATA, anche per i titolari di contratti di supplenza breve. Ecco le date da sapere e gli importi. ticonsiglio.com

Stipendio docenti e ATA: “per gli arretrati mi aspettavo di più”. NoiPA chiarisce https://anief.org/stampa/in-primo-piano/57495-anief-su-orizzontescuola-stipendio-docenti-e-ata-%E2%80%9Cper-gli-arretrati-mi-aspettavo-di-pi%C3%B9%E2%80%9D-noipa-chia facebook