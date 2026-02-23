Suoni colori e sorprese di Prato | Impariamo a prendercene cura

Prato si anima con i suoni, i colori e le sorprese di un evento dedicato ai bambini, nato per sensibilizzare sulla cura degli spazi urbani. La manifestazione coinvolge famiglie e scuole, che partecipano a laboratori e giochi all’aperto. L’obiettivo è far scoprire ai più piccoli il valore del patrimonio cittadino attraverso attività pratiche e divertenti. La strada principale si trasforma in un grande spazio di gioco e scoperta.

Prato vista con i nostri piccoli occhi è grandissima e sembra un po’ una giungla di case. Ci sono palazzi alti che toccano quasi il cielo e strade dove le macchine fanno “vroom vroom” e a volte “bip bip!”. Gli autobus passano facendo “pssshh” quando si fermano, e le moto sfrecciano “brum brum” veloci come il vento. Ci sono semafori che fanno rosso, giallo e verde come un gioco di luci: “clic!”, cambia il colore e tutti si fermano. Quando attraversiamo la strada teniamo stretta la mano dei nostri genitori e il nostro cuore fa “tum tum” un pochino più forte. Ma a Prato ci sono anche alberi che fanno ombra fresca quando il sole splende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Impariamo a conoscerci e scambiarci il buongiorno". Prato può aiutare a crescereGli studenti della quarta A del Convitto Nazionale Cicognini hanno scritto una filastrocca dedicata a Prato, per promuovere i rapporti tra i cittadini.

Carnevale in festa al centro commerciale: un pomeriggio di colori, golosità e dolci sorpreseSabato 14 febbraio, il centro commerciale La Filanda si anima con il Carnevale.

