Carnevale in festa al centro commerciale | un pomeriggio di colori golosità e dolci sorprese

Sabato 14 febbraio, il centro commerciale La Filanda si anima con il Carnevale. Le vetrine si riempiono di colori vivaci, e tra dolci e giochi, le famiglie si godono un pomeriggio di allegria. Le strade si riempiono di maschere e sorrisi, mentre i bambini si divertono tra musica e sorprese golose. La festa prende vita in un’atmosfera di spensieratezza e allegria, che coinvolge grandi e piccoli.

Carnevale è nell'aria anche a Faenza. Sabato 14 febbraio lo Shopping Center La Filanda si prepara a vivere un pomeriggio di spensieratezza nel pieno spirito della festa più folle dell'anno. Le famiglie sono invitate a trascorrere insieme il pomeriggio a partire dalle 16:30, quando il centro si animerà con un evento dedicato ai più piccoli: un'occasione per condividere sorrisi e vivere l'atmosfera colorata del Carnevale. Per i più piccoli distribuzione di dolcetti golosi, palloncini allegri e colorati.

