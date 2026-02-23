Sulle orme dell’imperatore

Il tour tra Svevi e Rinascimento si svolge a causa del grande interesse dei partecipanti per la storia locale. I visitatori esplorano Castel Fiorentino e Torremaggiore, scoprendo dettagli affascinanti sulle radici medievali della zona. La partenza avviene da Lucera alle 9 di sabato 28 febbraio, con l’obiettivo di offrire un’esperienza coinvolgente e educativa. La giornata promette di svelare aspetti meno noti del passato storico del territorio.

SULLE ORME DELL'IMPERATORE – Sabato 28 febbraio Full Day tra Svevi e RinascimentoESCURSIONE CASTEL FIORENTINO – TORREMAGGIORE Meeting point: Lucera – Via Alessandro Volta– ore 9.30Un'intera giornata tra archeologia, Medioevo e memoria storica nel cuore della Capitanata.Castelfiorentino – borgo.