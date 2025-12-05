Non capita tutti i giorni che una comica italiana, riesca a conquistare un articolo sul “The Guardian” per i propri personaggi acuti e irriverenti creati sui social. Giorgia Fumo, un po’ romana, un po’ sarda, un po’ pisana, non solo si è guadagnata l’articolo, ma anche il riconoscimento delle sue doti di artista brillante. Intelligente, autoironica e con quella dosa di politicamente scorretto che piace, Giorgia Fumo forse non è ancora conosciuta come meriterebbe, ma è sull’ottima strada per diventarlo, facendo il tutto esaurito nelle date del suo ultimo tour “Out Of Office”,iniziato lo scorso 6 novembre toccando due delle sue città del cuore (Pisa e Cagliari), per raggiungere Milano, dove si esibirà in ben tre date dal 5 al 7 dicembre al Teatro Manzoni, spostandosi poi per tutta la penisola: da Bologna a Perugia, da Torino a Firenze, da Genova a Napoli, concludendo con una doppia data romana il prossimo aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Out of Office: Giorgia Fumo racconta la vera vita d’ufficio