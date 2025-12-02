Out of Office | Giorgia Fumo sbarca al Teatro Manzoni per travolgerci a colpi di risate!
Dopo un tour che ha fatto registrare il sold-out in molte città, arriva finalmente a Milano uno degli spettacoli di stand-up comedy più attesi della stagione: “Out of Office” di Giorgia Fumo. L’appuntamento è al prestigioso Teatro Manzoni a partire da venerdì 5 dicembre, con repliche fino a domenica 7 dicembre, per tre serate all’insegna dell’ironia graffiante e dell’auto-analisi che hanno reso la comica torinese un vero fenomeno del web e delle platee. Se siete alla ricerca di un’ora e mezza di pura evasione, o se avete semplicemente bisogno di un’ottima scusa per attivare il vostro “Out of Office” mentale, lo show di Giorgia Fumo è l’occasione perfetta. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
