La Città del Jazz celebra Miles Davis al Teatro Camploy | Appuntamento di valore con ospiti italiani ed internazionali
Dal gennaio al maggio 2026, il Teatro Camploy di Verona ospiterà l’undicesima edizione di “Città del Jazz”, un evento dedicato alla musica jazz con ospiti italiani e internazionali. Questa rassegna rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati, offrendo un percorso musicale che celebra le grandi figure del genere, tra cui Miles Davis. Un’occasione per ascoltare musica di qualità in un contesto culturale tra i più apprezzati della città.
Dal gennaio al maggio 2026 il Teatro Camploy di Verona torna a essere uno dei cuori pulsanti della musica jazz con l’undicesima edizione della rassegna “Città del Jazz”, appuntamento ormai consolidato e molto atteso dal pubblico. Cinque serate, un concerto al mese, per attraversare alcune delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
VERONA L'ALTRA MUSICA - LA CITTA' DEL JAZZ XI EDIZIONE La Città del Jazz è la rassegna di musica afroamericana del Teatro Camploy di Verona. Inaugurata dal tradizionale Concerto di Natale, la stagione continua con cinque imperdibili appuntamen facebook
