stranger things il finale di serie arriva sul grande schermo

Mentre il finale di serie di Stranger Things arriva nelle sale, viene rivelata la durata dell’ultimo episodio.  Poche settimane di attesa, e i fan potranno scoprire cosa succederà nel finale di serie di Stranger Things. La prima parte del capitolo conclusivo della saga è arrivato su Netflix, e altri tre episodi saranno rilasciati il 25 . 🔗 Leggi su 2anews.it

