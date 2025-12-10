Sanità Errico chiede un confronto con la direttrice generale del ‘San Pio’

Il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, di concerto con il parlamentare Francesco Maria Rubano, ha formalmente richiesto un incontro con la direttrice generale dell'A.O.R.N. "San Pio", Maria Morgante, per approfondire le criticità attuali in ambito sanitario e ottenere un aggiornamento puntuale in merito alla recente sentenza del TAR relativa alla riapertura del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti h24. La richiesta nasce dalla necessità di garantire la massima chiarezza istituzionale e di favorire un confronto diretto sulle misure che l'azienda ospedaliera intende adottare, al fine di assicurare un servizio di emergenza adeguato alle esigenze del territorio.

