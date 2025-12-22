Tomei | Abbiamo sbagliato qualche scelta Ma noi non siamo stati né bravi né fortunati

L'Ascoli non sfonda il muro eretto da un Campobasso grintoso e particolarmente ostruzionistico, e perde una ghiotta occasione per recuperare punti sulle prime due in classifica. Il tecnico Francesco Tomei per la prima volta è uscito tra le urla di contestazione dei tifosi, ma in sala stampa non si scompone. Mister Tomei cosa è mancato per vincere questa sfida? "Non abbiamo avuto ritmo e abbiamo sbagliato qualche scelta. Abbiamo creato tanto e schiacciato il Campobasso, soprattutto nel secondo tempo, ma non siamo stati né bravi né fortunati nel dare la zampata vincente. Avevamo qualche problemino, ma chi ha giocato ha fatto bene.

