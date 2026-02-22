Successo di pubblico e valutazione all' Università di Salerno | il Simposio sulle Microplastiche conquista Fisciano

Il simposio sulle microplastiche ha attirato un grande pubblico e ha ricevuto molte recensioni positive, grazie alla presentazione di ricerche innovative. L’evento, svoltosi ieri al Campus di Fisciano, ha coinvolto ricercatori e studenti, che hanno approfondito le ultime scoperte sul problema ambientale. Durante l’incontro, sono stati condivisi dati sulla presenza di microplastiche nei mari e sui effetti sulla fauna. Numerosi partecipanti hanno lasciato il luogo con nuove informazioni e domande aperte.

Aula P2 folta e grande entusiasmo per "Science Hot Topics". Esperti e studenti a confronto su una delle sfide ambientali più urgenti del nostro tempo Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il simposio "Science Hot Topics – Focus on: Micro-Nano-Plastics", tenutosi ieri, 20 febbraio 2026, presso il Campus di Fisciano. L’evento, ideato e coordinato dal Prof. Antonio Buonerba, Docente di Chimica del Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli", che ha visto la partecipazione di una platea numerosa e attenta, attirando un pubblico numerosissimo di studenti, ricercatori e professionisti; ha confermato quanto il tema dell’inquinamento da microplastiche sia centrale non solo nel dibattito scientifico, ma anche nella sensibilità delle nuove generazioni di ricercatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Salerno, firmato il protocollo d’intesaSistemi Salerno e l’Università degli Studi di Salerno hanno firmato un protocollo d’intesa.

Fisciano, successo per il dibattito de "La Solidarietà" su importanza di donare il sangueNonostante le condizioni meteorologiche avverse, l'incontro organizzato questa mattina presso la sede dell’Associazione “La Solidarietà” a Fisciano si è concluso con un riscontro positivo.

