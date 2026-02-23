Suburban explorer Bari – lama Balice

Sabato 28 febbraio, alle 10:00, il progetto Suburban Explorer Bari ha portato escursionisti a Lama Balice, il vecchio corso d'acqua di pietra che da secoli attraversa la zona. La visita ha permesso di scoprire tracce storiche e paesaggi naturali ancora intatti, in un percorso che mette in luce il legame tra il territorio e le sue radici. Centinaia di persone hanno partecipato per conoscere meglio questa parte nascosta della città.

