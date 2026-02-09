Suburban explorer Bari – torre la monaca lama Marchesa

Sabato mattina, alle dieci, un gruppo di appassionati si prepara a partire per esplorare Torre la Monaca, una zona meno nota di Bari situata nella Lama Marchesa. L’obiettivo è scoprire un angolo di campagna ricco di storia, lontano dal centro cittadino e dalle zone più battute. La visita vuole mostrare un lato diverso della città, tra tracce del passato e paesaggi rurali ancora intatti.

Sabato 14 febbraio – ore 10.00Suburban Explorer Bari – Torre la Monaca (Lama Marchesa)Un itinerario alla scoperta della Bari meno conosciuta, al di fuori della città fortificata, immersi in un paesaggio rurale ricco di tracce storiche. Durante la visita ci soffermeremo sulle costruzioni medievali.

