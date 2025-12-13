L’Eco della Lama | al teatro Sociale i canti della tradizione di Lama del Trappeto

L’associazione Presepe Vivente di Pezze di Greco, in collaborazione con il gruppo folk U Panarìdde, presenta una serata dedicata ai canti tradizionali di Lama del Trappeto. L’evento, ospitato al teatro Sociale, mira a riscoprire, tutelare e valorizzare le radici musicali della comunità attraverso performance che celebrano la cultura locale.

