Educazione sessuale a scuola a Ostuni il centrodestra ha votato a favore insieme a Pd e M5s

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il centrodestra a livello nazionale ha concesso solo a superiori e medie (primaria e infanzia sono escluse) progetti sull’educazione sessuale e affettiva, a Ostuni, nei giorni scorsi, ha votato insieme alla maggioranza di centrosinistra e M5s all’unanimità un progetto che prevede lezioni con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione della violenza di genere e l’educazione sessuale dall’infanzia alle superiori. In piazza della Libertà, nella sala del consiglio comunale, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno presentato una mozione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su questa tema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

