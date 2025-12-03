Educazione sessuale a scuola a Ostuni il centrodestra ha votato a favore insieme a Pd e M5s
Se il centrodestra a livello nazionale ha concesso solo a superiori e medie (primaria e infanzia sono escluse) progetti sull’educazione sessuale e affettiva, a Ostuni, nei giorni scorsi, ha votato insieme alla maggioranza di centrosinistra e M5s all’unanimità un progetto che prevede lezioni con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione della violenza di genere e l’educazione sessuale dall’infanzia alle superiori. In piazza della Libertà, nella sala del consiglio comunale, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno presentato una mozione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su questa tema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Agenzia Vista. . Consenso informato su educazione sessuale, primo via libera alla Camera per Ddl Valditara - facebook.com Vai su Facebook
Ddl consenso informato, sì della Camera. Educazione sessuale alle medie solo con ok dei genitori. Attività alternative obbligatorie ed esperti in classe con delibera. TESTO Vai su X
Educazione sessuale a scuola, a Ostuni il centrodestra ha votato a favore insieme a Pd e M5s - Il Consiglio comunale di Ostuni approva all'unanimità un progetto di educazione sessuale dall'infanzia alle superiori ... Da ilfattoquotidiano.it
Educazione sessuo-affettiva nelle scuole: "Non un obbligo, ma un impegno per la prevenzione" - Il Consiglio comunale di Ostuni approva all'unanimità una mozione di indirizzo che rispetta l'autonomia scolastica e la volontà delle famiglie. Lo riporta brindisireport.it
Educazione sessuo-affettiva nelle scuole di Ostuni: via libera alla mozione e reazioni politiche - Solidarietà alla consigliera Pd Rosalinda Giannotti dopo gli attacchi sessisti. Scrive ostuninotizie.it
Nelle scuole di Ostuni al via l’educazione sessuale-affettiva - «La decisione si colloca in un contesto segnato dalla carenza di servizi per la tutela delle donne nel comune di Ostuni, dove fino a oggi le politiche di sostegno e protezione hanno mostrato limiti st ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Educazione sessuo-affettiva, il Comune chiarisce: nessuna imposizione, solo prevenzione e collaborazione - Il sindaco Angelo Pomes sottolinea che la decisione del Consiglio nasce dalla volontà di trasformare un tema spesso oggetto di conflitto in un impegno concreto a favore della comunità. Lo riporta ostuninotizie.it
Educazione sessuale a scuola, passa il ddl Valditara: servirà il consenso scritto dei genitori - Approvato il decreto Valditara sull’educazione sessuale a scuola: nuove regole su consenso informato, limiti agli esperti esterni e polemiche politiche. Come scrive tag24.it