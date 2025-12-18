Ue | Schlein a Meloni ' perchè FdI ha votato contro l' accesso a un aborto sicuro per tutte?'

In un momento cruciale per i diritti delle donne, il Parlamento europeo ha approvato un voto fondamentale per garantire l'accesso a un aborto sicuro e legale per tutte. Tuttavia, la posizione della destra, tra cui FdI, si è opposta a questa decisione storica, sollevando interrogativi e discussioni sulla tutela dei diritti riproduttivi nel continente.

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Il Parlamento europeo ha votato ieri per garantire l'accesso a un aborto sicuro e legale per tutte le donne e le ragazze in Europa ma la destra ha votato contro. Ho una domanda molto semplice per Giorgia Meloni, perchè FdI ha votato contro? Siete contro il diritto di aborto?". Lo dice Elly Schlein in un reel pubblicato sui social.

