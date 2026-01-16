Firenze nuovo record per la tramvia | nel 2025 superati 45 milioni di passeggeri

Nel 2025, la tramvia di Firenze ha raggiunto un nuovo traguardo, superando i 45 milioni di passeggeri e confermando la crescita sostenuta degli ultimi anni. Dopo i risultati positivi del 2024, anche il 2025 si è chiuso con dati che testimoniano l’importanza del servizio per la mobilità cittadina. Questi numeri riflettono l’efficacia del sistema e l’attenzione crescente degli utenti verso un trasporto pubblico più efficiente e sostenibile.

Firenze, 16 gennaio 2026 – Un nuovo anno record per la tramvia fiorentina. Dopo i risultati eccellenti del 2024, anche il 2025 si è chiuso con numeri davvero eccezionali. È stato infatti superata la soglia dei 45 milioni di passeggeri anche grazie all’entrata in funzione della Vacs fino a piazza San Marco che, da gennaio a dicembre, ha visto un vero e proprio boom. Lavori tramvia, dai reperti spunta un piccolo scheletro: è una bimba morta 2000 anni fa I passeggeri del 2025 sono stati infatti 45.215.072 a fronte dei 39.168.436 del 2024 con un balzo in avanti di oltre il 15,4% che, in termini assoluti, corrisponde a oltre 6 milioni di viaggiatori in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, nuovo record per la tramvia: nel 2025 superati 45 milioni di passeggeri Leggi anche: Toscana aeroporti, nuovo record: 9,8 milioni di passeggeri nel 2025. Carrai: “Ora masterplan di Pisa e nuova pista a Firenze” Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, nuovo record: superati 50 milioni di passeggeri all'anno Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nuovo record per la tramvia a Firenze: nel 2025 superati i 45 milioni di passeggeri. Firenze, nuovo record per la tramvia: nel 2025 superati 45 milioni di passeggeri - La sindaca Funaro: “Numeri eccezionali: andiamo avanti per completare la rete e dare ai cittadini un trasporto pubblico sempre più efficiente, puntuale e sostenibile”. msn.com

