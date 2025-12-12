Metro e funicolari in tilt per lo sciopero | disagi per i passeggeri

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil in tutta Italia ha causato disagi ai pendolari napoletani, con la chiusura della Linea 1 della metropolitana e dei funicolari di Montesanto e Mergellina. I servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi, creando disservizi e inconvenienti per i cittadini che si spostano in città.

