Anagni scacco all' illegalità con la maxi operazione dei Carabinieri Droga fogli di via e sequestri

Nel fine settimana, i Carabinieri di Anagni hanno condotto una vasta operazione volta a contrastare attività illegali. Sono stati effettuati controlli approfonditi che hanno portato al sequestro di droga, all'emissione di fogli di via e ad altre misure di prevenzione. Un intervento deciso per garantire maggiore sicurezza e legalità nel territorio, nel rispetto delle norme e delle comunità locali.

Un fine settimana di controlli serrati e tolleranza zero quello appena trascorso nel territorio della Compagnia Carabinieri di Anagni. I militari hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo del territorio, focalizzato sulla prevenzione dei reati predatori, il contrasto allo spaccio.

