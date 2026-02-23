Strega Bistrega | il teatro ragazzi a Centrale Preneste

Cosa: Lo spettacolo teatrale per bambini Strega Bistrega, ispirato alle fiabe popolari di Italo Calvino. Dove e Quando: Presso Centrale Preneste Teatro, domenica 1 marzo 2026 alle ore 16.30. Perché: Un’occasione per riscoprire il patrimonio folkloristico italiano attraverso una messa in scena che mescola attori dal vivo e contributi video. L’universo delle fiabe popolari italiane torna a vivere sul palcoscenico romano con un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Domenica 1 marzo, il Centrale Preneste Teatro, situato nel cuore del quartiere Pigneto-Malatesta, ospiterà la compagnia Ruotalibera Teatro con l’opera Strega Bistrega. 🔗 Leggi su Ezrome.it

