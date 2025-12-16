Il Canto dei giorni a Centrale Preneste Teatro

Il Canto dei giorni torna a Centrale Preneste Teatro con una nuova tappa della rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, in vista del Natale. Domenica 21 dicembre alle ore 16, i bambini potranno immergersi in un evento ricco di magia e emozioni, anticipando le festività e vivendo un momento speciale dedicato alla loro fantasia e creatività.

Si avvicina il Natale, il periodo più speciale dell’anno per ogni bambino e a Centrale Preneste si comincia a respirare la sua aria magica: per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026, domenica 21 dicembre alle ore 16.30 va in scena il reading con musica dal vivo “Il canto dei giorni” della. Romatoday.it Oracolo L'usignolo di teatro di Carta a Centrale Preneste - Per la Rassegna per tutta la famiglia Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 a Roma), domenica 24 marzo alle ore 16. romatoday.it ULTIMI GIORNI! REGALA MUSICA! Da Musica in Lemine arrivano le Gift Card perfette per questo Natale: Pacchetti di lezioni di canto o di strumento per chi vuole iniziare, migliorarsi o semplicemente vivere la musica da protagonista! Affrettati! Solo fin - facebook.com facebook