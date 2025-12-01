Piano per il diritto allo studio di Rho | Obiettivo | il futuro dei nostri giovani

Maggiori risorse per la prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento, per l’assistenza a ragazzi con disabilità e agli stranieri. Ben 23mila euro per le borse di studio, al fine di premiare un numero maggiore di ragazzi e 85mila euro per il servizio "Time Out", lo sportello psicopedagogico attivato in tutte le scuole statali, dall’infanzia alle medie. Ma anche nuovi progetti come, ad esempio, quello sulle competenze Stem e sulla robotica in tutte le scuole, sull’educazione finanziaria e sull’orientamento scolastico. È il Piano per l’attuazione del diritto allo Studio approvato dal consiglio comunale di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano per il diritto allo studio di Rho: "Obiettivo: il futuro dei nostri giovani"

