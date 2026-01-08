Accusato di finanziare gruppi Antifa Soros rischia il blocco dei suoi conti
Un procuratore negli Stati Uniti ha dichiarato che la fondazione Open Society di George Soros potrebbe essere considerata un'organizzazione terroristica e soggetta a blocco. L'annuncio ha sollevato discussioni sul ruolo del filantropo e sulle implicazioni legali per le sue attività, in un contesto di accuse di finanziamenti a gruppi come Antifa. La vicenda evidenzia le tensioni tra il mondo della finanza, l'attivismo e le autorità giudiziarie.
Un procuratore Usa annuncia che la Open Society del «filantropo» potrebbe venire equiparata a un gruppo terroristico e messa fuori legge. Trump aveva contestato al magnate di sostenere la violenza politica. In Italia ha finanziato con un milione e mezzo di euro +Europa, il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi, che ha rivendicato l’appoggio economico di George Soros perché «sostiene in modo trasparente battaglie liberali sui diritti delle minoranze, sulla libertà di stampa, sui diritti civili e sull’antiproibizionismo». In America, però, l’impero filantropico del finanziere e attivista politico ungherese naturalizzato statunitense, la Open Society Foundations (Osf), noto per il suo massiccio impegno nelle cause liberal e progressiste, potrebbe diventare fuorilegge. 🔗 Leggi su Laverita.info
