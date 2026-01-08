Un procuratore negli Stati Uniti ha dichiarato che la fondazione Open Society di George Soros potrebbe essere considerata un'organizzazione terroristica e soggetta a blocco. L'annuncio ha sollevato discussioni sul ruolo del filantropo e sulle implicazioni legali per le sue attività, in un contesto di accuse di finanziamenti a gruppi come Antifa. La vicenda evidenzia le tensioni tra il mondo della finanza, l'attivismo e le autorità giudiziarie.

Un procuratore Usa annuncia che la Open Society del «filantropo» potrebbe venire equiparata a un gruppo terroristico e messa fuori legge. Trump aveva contestato al magnate di sostenere la violenza politica. In Italia ha finanziato con un milione e mezzo di euro +Europa, il partito di Emma Bonino e Riccardo Magi, che ha rivendicato l’appoggio economico di George Soros perché «sostiene in modo trasparente battaglie liberali sui diritti delle minoranze, sulla libertà di stampa, sui diritti civili e sull’antiproibizionismo». In America, però, l’impero filantropico del finanziere e attivista politico ungherese naturalizzato statunitense, la Open Society Foundations (Osf), noto per il suo massiccio impegno nelle cause liberal e progressiste, potrebbe diventare fuorilegge. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Accusato di finanziare gruppi Antifa. Soros rischia il blocco dei suoi conti

