Stop dal 24 febbraio alla riscossione dei dazi bocciati dalla Corte Suprema | nuove tariffe in arrivo

La Corte Suprema ha dichiarato illegittima la riscossione di alcuni dazi, causando la sospensione delle misure dal 24 febbraio. A partire dalle 00:01 (le 6:01 in Italia), le autorità statunitensi interromperanno il pagamento delle tariffe contestate. La decisione interessa specifici dazi introdotti su prodotti importati, influendo sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e altri paesi. Questa misura potrebbe portare a nuove tariffe in futuro.
Dal 24 febbraio sospesa la riscossione delle misure dichiarate illegali. Scatterà dalle 00:01 locali di martedì 24 febbraio (le 6:01 in Italia) la sospensione della riscossione dei dazi dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo riportano fonti internazionali, citando quanto anticipato dalla U.S. Customs and Border Protection. Lo stop riguarda le tariffe annullate venerdì scorso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali rimborsi per gli importatori che abbiano già versato le somme richieste. Nuove tariffe fino al 15% volute da Trump.
Gli Usa: "Domani stop alla riscossione dei dazi dichiarati illegali da Corte suprema"La decisione della Corte suprema negli Stati Uniti ha causato l’annullamento dei dazi imposti dal governo, che saranno sospesi da domani.
Dazi bocciati dalla Corte Suprema, dal piano internazionale a quello interno: cosa succede oraLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall’amministrazione Trump, causando una svolta nelle politiche commerciali.
